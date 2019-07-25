السعودية اليوم / اختتام فعاليات النادي الصيفي بجامعة الأمير سطام بالخرج



السيح 22 ذو القعدة 1440هـ الموافق 25 يوليو 2019م واس

اُختُتمت اليوم فعاليات الملتقى الصيفي الجامعي الثاني في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ، الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب في مقر الجامعة بمدينة السيح .

وأعرب عميد شؤون الطلاب الدكتور ثلاب بن عبدالله الشكرة في كلمته خلال الحفل الختامي للملتقى ، عن سعادته بما شاهده من برامج وأنشطة نوعية نفذت خلال الملتقى وكانت من تخطيط وتنفيذ طلاب الجامعة وطلاب المرحلة الثانوية المشاركين بفعالية في الملتقى ، وهو نتاج للتعاون والشراكة المثمرة مع إدارة تعليم الخرج .

وأكد الدكتور الشكرة أن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ترحب بالشراكة مع كل القطاعات التعليمية في المحافظات التي تغطيها الجامعة لتنفيذ مختلف البرامج والفعاليات النافعة للطلاب والطالبات والمجتمع المحلي.

وفي ختام الحفل كرم عميد شؤون الطلاب شركاء النجاح في الملتقى الصيفي الثاني واللجان التنفيذية والجهات المساندة للملتقى والطلاب المميزين والمتفاعلين مع برامجه ، وتوج فريق نادي الحي بثانوية الملك عبدالله بالسيح بطل بطولة سداسيات كرة القدم بتسليمه كأس البطولة والميداليات الذهبية وتكريم صاحب المركز الثاني فريق نادي الحي بمتوسطة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بالدلم.

18:24ت م

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