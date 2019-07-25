السعودية اليوم / شرطة نجران تبحث أوجه التعاون مع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة



نجران 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

التقى مدير شرطة منطقة نجران اللواء سعيد أبو ذيبة بمكتبه اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة المكلف الشيخ عبدالله بن علي النجراني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين القطاعين في حدود الاختصاص.

// انتهى //

18:24ت م

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