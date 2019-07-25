حج / وزير الحج والعمرة يستقبل السفير الروسي



جدة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليه 2019 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة ، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بجدة اليوم ، سفير روسيا الاتحادية فوق العادة ، والمفوض لدى المملكة ، السفير سيرجي كوزلوف، بحضور المدير التنفيذي والمشرف العام على مكتب وزير الحج والعمرة ، محمد صالح الشارخ.

وجرى خلال اللقاء تناول الأحاديث الودية والموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج.

من جانبه أشاد السفير بالجهود المبذولة والخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.

// انتهى //

17:51ت م

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