السعودية اليوم / قوات الحرس البحري التونسي تحبط عمليتي هجرة غير شرعية شرق البلاد



تونس 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

أحبطت قوات الحرس البحري التونسي بمحافظة المنستير شرق تونس عمليتي هجرة غير شرعية, وأوقفت 14 مهاجراً غير شرعي من الكوت دي فوار.

وأفاد الناطق باسم حرس البحر أن الجهات المختصة أوقفت احد المنظمين لهذه العمليات وأصدرت مذكرات تفتيش في حق ثلاث أشخاص متورطين في تنظيم هذه العمليات.

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17:15ت م

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