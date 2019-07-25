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2019-07-25 أعلى درجات حرارة سجلت اليوم متابعات الخليج 365 - الدمام سجلت الدمام أعلى درجات الحرارة التي جرى تسجيلها اليوم في المملكة بحسب مراصد هيئة الأرصاد. ورصد المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات تسجيل 47 درجة مئوية في مرصد الدمام والخرج والقيصومة، بينما في الأحساء ووادي الدواسر رصد 46 درجة مئوية. Advertisements









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