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2019-07-25 النيابة العامة : مخالفة بيع سندات الهدي والأضاحي جريمة كبيرة متابعات الخليج 365 - الرياض حذّرت النيابة العامة من مخالفة سندات الهدي والأضاحي باعتبارها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. Advertisements وقالت النيابة العامة : كن واعيًا بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية، المتعلقة بمخالفة بيع سندات الهدي والأضاحي، طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (١٣١) وتاريخ ١٥ /٠٦ /١٤١٩هـ وقد تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً للفقرة رقم (٨/أولاً) من القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) تاريخ ١٠/ ٠٦ / ١٤٣٥هـ.









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