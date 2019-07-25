بالأسماء.. الصحة ترشُّح 512 مواطنًا ومواطنة لوظيفة طبيب أسنان مقيم

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بالأسماء.. الصحة ترشُّح 512 مواطنًا ومواطنة لوظيفة طبيب أسنان مقيم
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت وزارة الصحة 504 مواطنين ومواطنات من المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 2019/6/16م على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني، لمراجعة أي من فروع مديريات الشؤون الصحية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2019/7/28م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2019/8/1م؛ وذلك لاستكمال إجراءات تعيينهم، مصطحبين معهم الوثائق التالية:
- الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.
- أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحًا بها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل.
- شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضح أحقيتهم في الترشح وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والرغبات المكانية، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح سيُعد ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.
كما دعت وزارة الصحة كلاً من:
|******4786
|وليد سعد ناجم العتيبي
|******3944
|مهدي واصل بن محمد النحوي
|******2102
|عبدالله إبراهيم صالح الحديثي
|******8449
|هاني صبري بن عبدالحميد جاها
|******5340
|نشمي عليان بن علي الجابري
|******1071
|آلاء على بن عبدالله آل عمار
|******9173
|غالية حمدان مثيب البقمي
|******1170
|نجد محمد بن عبدالرحمن العيد
وللاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف (هنا)
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