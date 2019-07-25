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2019-07-25 فيديو.. اليوم بداية موسم المرزم حرارته شديدة أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك الدكتور خالد الزعاق، أنّ اليوم الخميس هو بداية موسم المرزم الذي يستمر 13 يومًا، لافتاً إلى أن يوم أمس كان نهاية الجوزاء.









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