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2019-07-25 إيداع معاشات التقاعد وبدل الغلاء متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد أنه تم إيداع معاشات التقاعد وبدل غلاء المعيشة عن شهر يوليو 2017 في إيداع بنكي واحد.

ودعت المؤسسة المستفيدين إلى مراجعة حساباتهم البنكية والتواصل مع بنوكهم حال وجود مشكلة.









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