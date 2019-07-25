“الصحة”: ترشُّح 512 مواطنًا ومواطنة لوظيفة طبيب أسنان مقيم

الان تتابع “الصحة”: ترشُّح 512 مواطنًا ومواطنة لوظيفة طبيب أسنان مقيم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
دعت وزارة الصحة، 504 مواطنين ومواطنات من المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والمعلن عنها في 2019/6/16م على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني، لمراجعة أي من فروع مديريات الشؤون الصحية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2019/7/28م، وحتى نهاية دوام الخميس الموافق 2019/8/1م، وذلك لاستكمال إجراءات تعيينهم، مصطحبين معهم الوثائق التالية:
– الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.
– أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحًا بها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
– الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل.
– شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
وأشارت (الصحة) إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضح أحقيتهم في الترشح وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والرغبات المكانية، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح سيُعد ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.
كما دعت الوزارة، عددًا من المرشحين لمطابقة بياناتهم النهائية، واستكمال إجراءات الترشح في أي من فروع مديريات الشؤون الصحية.
ولمعرفة الأسماء من خلال الرابط https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Pages/Ads-2019-07-25-001.aspx.
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