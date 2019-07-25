شكرا لقرائتكم خبر عن الفضلي يتفقد مشاريع المياه في "المشاعر المقدسة" والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة) abdulazizتفقد وزير البيئة والمياه وزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي (اليوم) استعدادات شركة المياه الوطنية بالمشاعر المقدسة، بمرافقة الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، ومدير منطقة مكة المكرمة للمياه المهندس محمد الغامدي، حيث اطَلع الوزير على العديد من المشاريع التي تستخدم في خدمة ضيوف الرحمن في كل من مشعر منى ومزدلفة وعرفات وكافة المواقع.
وستشهد المشاعر ضخ أكثر من مليون متر مكعب من المياه السقيا الحجاج، كما سبق وأن دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل ستة مشاريع بتكلفة بلغت 3.1 مليار ريال لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، نفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة المياه الوطنية كل ذلك بدعم من قبل الدولة لخدمة ضيوف الرحمن.
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