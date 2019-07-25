شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 304 عمليات غسيل كلوي و 53 عملية قلب وقسطرة قلبية لضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

تواصل وزارة الصحة من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ.

وأوضحت الوزارة أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذو القعدة وحتى العشرين من ذو القعدة بلغ 59766 حاجاً وحاجة، حيث تم إجراء 53 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلبية، فيما أجريت 304 عمليات غسيل كلوي و 17 عملية منظار، و 101 عملية جراحية مختلفة، بينما تم دخول 496 حاجا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل حالة ولادة واحدة، فيما سجلت 4 حالات إرهاق حراري و3 حالات ضربات حرارية.

يذكر أن «الصحة» هيأت لموسم حج هذا العام 1440هـ عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وذلك بتجهيز عدد 25 مستشفى، و156 مركزا صحيا، فيما يشارك أكثر من 25 ألف ممارس صحي، إضافة إلى خمسة آلاف سرير للتنويم في المستشفيات، كما جهزت 18 نقطة طبية في قطار المشاعر، إضافة إلى تجهيز 180 سيارة إسعاف، كما هيأت 17 مركزا للطوارئ على جسر الجمرات.