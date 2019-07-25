شرطة منطقة الرياض: القبض على أفراد تشكيل عصابي ارتكبوا عددا من جرائم سرقة المستودعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس_الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت بفضل من الله عن القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من 9 متهمين من الجنسية البنغلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم سرقة المستودعات، والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بسرقة أموال وممتلكات تقدر بـ 3 ملايين ريال، حيث تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.