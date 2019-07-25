“أبشر” رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1440 للمقيمين برقم الحدود

الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1440 ؛ من الامور الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل معرفة صلاحية الإقامة ومواعيد انتهاءها من أجل تجنب الوقوع في أي من الملاحقات الأمنية أو الغرامات التي يتم توقيعها من قبل الجهات المختصة في السعودية.

حيث أصبحت خدمة الاستعلام عن الإقامة برقم إقامة الوافد في المملكة العربية السعودية، من الطرق السهلة والتي وفرتها وزارة الداخلية السعودية، من أجل التسهيل على كافة المواطنين والمقيمين بداخل المملكة، وذلك من خلال بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية.

وتهدف الخدمة المقدمة من أبشر إلى التسهيل على المقيمين في المملكة وأصحاب العمل، من متابعة أوقات الإقامة وموعد انتهاءها في المملكة، من أجل العمل تجديدها بشكل رسمي والابتعاد عن الوقوع في الملاحقات الأمنية.

رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1440

وأتاحت وزارة الداخلية السعودية، الحصول على كافة بيانات الإقامة الخاصة بالمقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال الرابط التالي: من هنا، ثم كتابة رقم الإقامة الخاصة بالمقيم أو الوافد في المملكة العربية السعودية، وسوف يوضح لك نظام أبشر تفاصيل الإقامة بالكامل.