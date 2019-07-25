محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي النصر انضمام روي فيتوريا مدرب الفريق إلى قائمة الأعضاء الذهبيين بنادي النصر، وذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية البالغة مائة ألف ريال. من جانب آخر تقرر أن ينضم المغربي نور الدين أمرابط لاعب خط الوسط ، يوم الأحد القادم لمعسكر الفريق في البرتغال، وذلك بعد الراحة التي منحها له الجهاز الفني عقب فراغه من المشاركة مع المنتخب المغربي في كأس أفريقيا. 25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 05:55 PM Advertisements النصر: فيتوريا يتسلم العضوية الذهبية.. وأمرابط يعود الأحد النصر: فيتوريا يتسلم العضوية الذهبية.. وأمرابط يعود الأحد أعلن نادي النصر انضمام روي فيتوريا مدرب الفريق إلى قائمة الأعضاء الذهبيين بنادي النصر، وذلك بعد سداده لرسوم العضوية الذهبية البالغة مائة ألف ريال. من جانب آخر تقرر أن ينضم المغربي نور الدين أمرابط لاعب خط الوسط ، يوم الأحد القادم لمعسكر الفريق في البرتغال، وذلك بعد الراحة التي منحها له الجهاز الفني عقب فراغه من المشاركة مع المنتخب المغربي في كأس أفريقيا. الكلمات المفتاحية ، النصر: فيتوريا يتسلم العضوية الذهبية.. وأمرابط يعود الأحد ،

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