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محمد بن مسعود - الدمام - أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم معسكره الخارجي في النمسا؛ استعداداً للموسم الرياضي الجديد.
وأقلعت بعثة الهلال متجهة نحو مدينة الرياض لبدء المرحلة الأخيرة من الإعداد، والتي ستكون مخصصة لمواجهتي الأهلي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.
وخاض الهلال في معسكره بالنمسا 7 مباريات؛ حقق الفوز فيها جميعها، مسجلاً 42 هدفاً، واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف.
25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 05:47 PM
أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم معسكره الخارجي في النمسا؛ استعداداً للموسم الرياضي الجديد.
وأقلعت بعثة الهلال متجهة نحو مدينة الرياض لبدء المرحلة الأخيرة من الإعداد، والتي ستكون مخصصة لمواجهتي الأهلي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.
وخاض الهلال في معسكره بالنمسا 7 مباريات؛ حقق الفوز فيها جميعها، مسجلاً 42 هدفاً، واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف.
، الهلال ينهي معسكر النمسا.. ويبدأ الإعداد للأهلي ،
المصدر : الخليج 365
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