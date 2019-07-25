، مهرجان فينيسيا الدولي يختار فيلمًا لمخرجة سعودية للمنافسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - هيفاء المنصور تشارك بـ"المرشحة المثالية" للفوز بـ"الأسد الذهبي"

أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، اليوم الخميس، عن اختيار الفيلم السعودي "المرشحة المثالية" للمخرجة هيفاء المنصور ضمن المسابقة الرسمية للدورة المقبلة من المهرجان التي ستعقد في الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2019م، متنافساً مع 14 فيلماً عالمياً على جائزة "الأسد الذهبي" إحدى الجوائز العالمية المرموقة في مجال السينما.

وتعد هذه أول مرة في تاريخ السينما السعودية التي يشارك فيها فيلم سعودي بالمسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا العريق.

وستدخل هيفاء المنصور، بهذا الاختيار، في تنافس مع مخرجين عالميين، مثل الكندي آتوم إيغويان والسويدي روي آندرسون والياباني هيروكازو كوريدا، وستقدم في فيلمها قصة سيدة سعودية تقرر خوض الانتخابات البلدية لأسبابها الخاصة.

وحظي فيلم "المرشحة المثالية" بدعم من وزارة الثقافة، وهو من بطولة ميلا الزهراني ونورة العوض، وشارك في كتابته براد نيمن مع هيفاء المنصور، وقد تم تصويره بالكامل داخل المملكة العربية السعودية.

يذكر أن هيفاء المنصور الخليج 365 لها المشاركة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عام 2012م بفيلم "وجدة" ضمن مسابقة Venice Horizons Award وفازت بثلاث جوائز مهمة.

وتأتي عودتها للمهرجان بفيلمها الجديد "المرشحة المثالية" من بوابة المسابقة الرسمية متنافسة على جائزة "الأسد الذهب" للمرة الأولى.

وإلى جانب هيفاء المنصور، تشارك أيضاً المخرجة السعودية شهد أمين خارج المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا بفيلمها "سيدة البحر" الذي سيعرض ضمن مسابقة "أسبوع النقاد الدوليين".

ويروي الفيلم، في قالب فانتازي، حكاية فتاة تواجه الأساطير التي تحكم القرية التي تعيش فيها.