دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الأحوال المدنية: أبشر تتيح إصدار تصاريح الحج إلكترونيًا

أعلن قطاع الأحوال المدنية، اليوم الخميس، تقديم خدمة منح صلاحية إصدار تصاريح الحج إلكترونيًّا لشركات ومؤسسات حجاج الداخل المعتمدين من قبل وزارة الحج العمرة عبر منصة «أبشر»، خلال موسم حج عام 1440هـ، وذلك لاستخراج تصاريح الحج إلكترونيًا للحجاج المسجلين لديهم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الناطق باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر، قوله إنَّه بإمكان المواطنين المُسجَّلين مع الشركات المصرحة من قبل وزارة الحج والعمرة لخدمة حجاج الداخل، طباعة تصريح الحج إلكترونيًّا، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال المدنية, مبينًا أنَّ الشركات المستفيدة من الخدمة جميعها مسجلة ومعتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين التحقُّق من نظامية عمل الشركات التي يختارونها لتوفير الخدمات لهم أثناء أداء الحج، والحذر من الحملات غير النظامية, مؤكّدًا أهمية حصول من يرغب أداء الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بالحج حسب التعليمات المنظمة لذلك.