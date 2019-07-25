دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الملكية الفكرية»: الصورة الفوتوغرافية ملكٌ لصاحبها.. والسجن ينتظر المتعدي

أكّدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم الخميس، أنَّ الصور الفوتوغرافية تعد ملكًا لصاحبها، وهي من المصنفات الأصلية المحمية بموجب أحكام نظام حماية حقوق المؤلف، ويملك الحقوق الأدبية والمالية على هذا المصنف.

وقالت الهيئة في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»، إنَّه لا يحق لأي شخص استغلال الصورة أو التعديل عليها إلا بإذن كتابي من صاحب الحق وذلك وفقًا لأحكام النظام، موضحةً أنَّ المادة الثانية والعشرين من نظام حماية حقوق المؤلف نصَّت على عقوبات يمكن إيقاعها على كل من يخالف أحكام النظام ويقوم بالتعدي على المصنفات المحمية.

ويجوز للجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف إيقاع عقوبة الغرامة المالية بما لا تزيد عن 100 ألف ريال، ويمكن لها إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على الصور مدة لا تزيد على شهرين، وإزالة التعدي، والتشهير بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة على نفقة المعتدي.

وبحسب البيان، ففي حالة تكرار التعدي على المصنَّف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة، وإذا رأت اللجنة أنّ المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على 100 ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص تحيل الموضوع إلى مجلس إدارة الهيئة؛ لإحالته للجهة القضائية المختصة بإيقاع تلك العقوبة، ويجوز للجنة أن تقرر تعويضًا ماليًا للمتضرر يتناسب مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به.

ودعت الهيئة، أصحاب الصور المعتدى عليهم تقديم طلب الشكوى عبر بريدها الإلكتروني «[email protected]» أو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أو الحضور لمقر الهيئة وإحضار ما يثبت التعدي على حقوقهم المكفولة بموجب النظام، وإثبات التعدي، وإرفاق بيانات المعتدي سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، ويقدم الشكوى صاحب الصورة أو من يمثله بموجب وكالة رسمية صادرة من كتابة العدل.