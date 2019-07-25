شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل طارئ للبحرية الملكية البريطانية في مضيق هرمز بعد اختطاف ناقلة النفط والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم البلاد عبر مضيق هرمز.
ويأتي هذا الإجراء بعد التوترات في المياه الإقليمية، واحتجاز إيران لناقلة النفط البريطانية
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