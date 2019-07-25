شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يكشفون رسميا ”لأول مرة” طريقة قتل ”علي عبد الله صالح” وتمثيلهم بـ ”جثته” ويعلنون موعد ”دفنه” مع ”فيديو” والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال محمد عبد السلام، متحدث جماعة (الحوثيين) ورئيس وفدها المفاوض، إن الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، قتل بطريقة عفوية أثناء هروبه من العاصمة اليمنية.
وأضاف محمد عبد السلام خلال لقاء مع قناة "RT" الروسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، دفن بحضور أبنائه.
ولم يعترف ناطق الحوثيين بتمثيل جماعته بجثة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، كما أظهرتها الصور والفيديوهات المتداولة.
وبخصوص الأزمة في اليمن، صرح ممثل الحوثيين بأنه بحث مع المسؤولين الروس الأوضاع في اليمن، وسبل تطبيق اتفاقية ستوكهولم.
وتابع متحدث جماعة (الحوثيين) قائلا:
إنهم (الحوثيون) يرحبون بالحل السياسي الشامل، وأن الطرف الآخر (في إشارة إلى حكومة الرئيس هادي) هو الذي يرفضه.
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