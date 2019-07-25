شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صالح يعلق على تصريح للحوثيين بأن مقتل الرئيس السابق صالح كان عفويا ويكشف كيف قتل ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق العميد طارق صالح على تصريح للحوثيين بأن مقتل الرئيس السابق صالح كان عفويا.

وقد ادلى ناطق الحوثيين بتصريحات لقناة روسيا اليوم قال فيه ان مقتل صالح كان عفويا، في محالة لاسترضاء الروس واستمالة الموقف الروسي لجانبهم.

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واعجب العميد طارق صالح بمنشور وتغريدة رئيس الكتلة البرلمانية في مجلس النواب الشيخ عبدالرحمن معزب قال فيها ما يلي نصه: لم يكن يعلم احد ان الاعتداء والسيطرة على جامع الصالح في اول ديسمبر 2017 كان عفويا وان انتقال المعركة الى منازل اقارب الزعيم كان عفويا وان تطويق منزل الزعيم الصالح وقصفه من نقيم وعطان وعيبان كان عفوي وان اعدام الشهيد الزوكا كان عفوي وان سحب المقاتلين من اغلب المحافظات لاقتحام منزل الثنية كان عفوي .

وان سجدة الشكر التي قاموا بها بعد باغتيال (زعيم مليشيات الفتنة ) حسب وصفهم كان عفوي ... يا حرام ظلموهم الناس واسأوا الظن فيهم ، ولسا فهموا ان كل تلك التصرفات كانت عفويه ، وما فهموا عفويتهم حتى الان ؟!