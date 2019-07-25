شاهد: انتحار فتاة في السعودية بسبب لعبة ببجي PUBG

انتحرت فتاة في الـ 17 من العمر شنقا، بمحافظ بيشة السعودية ، بينما تدور الشكوك تدور حول لعبة " ببجي "، حيث تم نقل جثمان الفتاة إلى مستشفى الملك عبد الله ببيشة، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقا للكشف عن ظروف الوفاة.

وأوضح أحد أقارب الفتاة للصحيفة، أن الأسرة كانت خارج المنزل أثناء الحادثة، وكانت الفتاة برفقة شقيقتها الصغرى والعاملة المنزلية، قبل العثور على الفتاة منتحرة بحبل ربطته حول عنقها في سلم يؤدي إلى سطح المنزل؛ بسبب لعبة ببجي.

وأكد قريب الفتاة المتوفاة، أنها لم تكن تعاني من أي أمراض نفسية أو تعرضت لأي عنف أسري. وفق ما أوردته صحيفة "عكاظ"

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ووجه والد الفتاة المتوفية نصائح للآباء والأمهات حذر فيها من خطورة الألعاب (مثل ببجي) والتطبيقات الإلكترونية على الشباب والأطفال، مطالبا بأهمية مراقبة الأبناء والفتيات والتطبيقات التي يستخدمونها على الهواتف.

وسبق أن طالب مجلس الشورى السعودي، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بضبط سوق الألعاب الإلكترونية، بما في ذلك، تلك التي يتم الوصول إليها عبر الهواتف النقالة، مثل ”بوبجي“ و“فورت نايت“ اللتين تزايدت شكاوى الأهالي منهما.