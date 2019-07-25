أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن عدداً من دول العالم ومنها الجزيرة العربية ستشهد تغيراً مناخياً تتخطى فيه الحرارة 54 درجة.
وقال عبر حسابه في “تويتر”: “التغير المناخي يا عرب ما نقول إنه قادم.. بل سيحل ضيفاً غير مرغوب فيه الأيام القادمة بحرارة عظمى تتخطى 45 تحت الشمس بأضرار زراعية واقتصادية خاصة على فرنسا، بلجيكا، هولندا اعتباراً من 25/ 7/ 2019.. ولعدة أيام”.
وأضاف: “جزيرتنا تتأثر بحرارة مرتفعة تتخطى 54م تحت الشمس.. اجتنبوا الشمس”.
كانت هذه تفاصيل خبر التغير المناخي يا عرب.. كراني ناصحاً: سيحل ضيفاً.. جزيرتنا تتأثر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.