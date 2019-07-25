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التغير المناخي يا عرب.. كراني ناصحاً: سيحل ضيفاً.. جزيرتنا تتأثر

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أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن عدداً من دول العالم ومنها الجزيرة العربية ستشهد تغيراً مناخياً تتخطى فيه الحرارة 54 درجة.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: “التغير المناخي يا عرب ما نقول إنه قادم.. بل سيحل ضيفاً غير مرغوب فيه الأيام القادمة بحرارة عظمى تتخطى 45 تحت الشمس بأضرار زراعية واقتصادية خاصة على فرنسا، بلجيكا، هولندا اعتباراً من 25/ 7/ 2019.. ولعدة أيام”.
وأضاف: “جزيرتنا تتأثر بحرارة مرتفعة تتخطى 54م تحت الشمس.. اجتنبوا الشمس”.

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