مسؤول سابق بالجمارك: هذه أغرب 5 محاولات لتهريب ممنوعات إلى المملكة

كشف مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي، رئيس اللجنة الجمركية الابتدائية بالغربية سابقًا، محمد علي حجر الغامدي، عن أغرب 5 حيل للمهربين لإدخال الممنوعات عبر منافذ المملكة.

وأوضح الغامدي، أن أبرز الحالات التي تم رصدها خلال مدة عمله التي بلغت نحو 36 عاما في الجمارك، هي استخدام خل التفاح وتركيبات الأسنان لمحاولة تهريب بعض المواد الممنوعة إلى البلاد، لافتا إلى أن يقظة رجال الجمارك وفطنتهم تمكنهم من إحباط محاولات التهريب.

وأشار الغامدي وفقا لـ”المدينة”، إلى إحباط المراقبين الجمركيين، لمحاولة تهريب حوالي 10 جرامات من الأفيون، عن طريق مسافر قادم إلى مطار المدينة المنورة، قام بوضعها داخل تركيبة الأسنان، وذلك بعد ملاحظة حركة مريبة لأسنان المهرب وبخلعها تم العثور على الأفيون داخلها، فيما حاول مهربون إدخال نحو 4 آلاف زجاجة خمر داخل إرسالية من دولة عربية تحتوي على عبوات خل التفاح.

ومن بين الحالات التي رصدها الغامدي، محاولة شخص من ذوي الإعاقة تهريب 76 كيلو حشيش مخبأة داخل جوانب سيارة دخل بها من أحد المنافذ، وذلك بعد ملاحظة المراقب وجود آثار فك مسامير داخل السيارة، كذلك محاولة رجل مسن برفقة 6 نساء في سيارة عائلية لتهريب 70 زجاجة خمر مخبأة تحت المقاعد، وأخيرا محاولة تهريب ممنوعات في فصوص الخواتم.