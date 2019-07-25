التعليم تعلن تفاصيل الرواتب والعلاوة … هذا أقصى مبلغ لن تتجاوزه

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أكد المشرف العام على وكالة الموارد البشرية في وزارة التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الهران، أن المعلمين سيستمرون في سلم المعلم الممارس إلى أن تصل رواتبهم إلى 21,250 ريالاً أو يترقون إلى الرتبتين التاليتين براتب أعلى، مشددًا على أنه لا صحة لتوقف الراتب عند 16,510 ريالات أو العودة له عند التقاعد.

وأضاف الهران، بحسب ما نقلت عنه وزارة التعليم، أنه عند التسكين على لائحة الوظائف التعليمية يعطى جميع المعلمين الحاليين فرصة لمدة 4 سنوات يمنحون خلالها 4 محاولات لاختبار الرخصة المهنية، وتستمر خلالها علاوتهم السنوية، موضحًا أن هناك 150 ألف معلم تجاوزوا الاختبار.

وتابع أن هناك زيادة في العلاوة السنوية بلائحة الوظائف التعليمية تصل إلى 540 ريالًا في رتبة معلم ممارس بينما تصل إلى 640 ريالًا في رتبة المعلم الخبير في اللائحة، أما مكافأة نهاية الخدمة فهي أعلى من اللائحة السابقة، كما تم تخصيص مكافأة شهرية مقطوعة لقائد المدرسة ووكيل المدرسة والمشرف التربوي.

وأردف الهران أن في لائحة الوظائف التعليمية، رواتب المعلمين من دون بدلات، باستثناء بدل النقل الذي يبلغ 700 ريال، حيث حافظت وزارة التعليم على كامل الحقوق المالية والمعنوية للمعلمين، للاستفادة من الراتب عند التقاعد.

جدير بالذكر أنه شُكلت لجنة إشرافية من وزيري الخدمة المدنية ووزارة التعليم ورئيس هيئة تقويم التعليم لمتابعة تطبيق اللائحة ووضع القواعد التفسيرية وجميع الملاحظات والاستفسارات تم رصدها وينتهي العمل خلال ٩٠ يومًا.

