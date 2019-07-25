البيئة: ضخ وتوزيع 41 مليون م3 من المياه خلال موسم الحج

تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم الخميس، سير أعمال جاهزية قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هـ، والوقوف على الخطط التشغيلية لخدمات المياه والخدمات البيئية في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث إنه من المقرر ضخ وتوزيع نحو 41 مليون م3 من المياه خلال موسم الحج.

وبدأت الجولة التفقدية للمهندس الفضلي، بالوقوف على سير أعمال مشروع إنشاء خزانين احتياطية إضافية بجوار خزان المليون في المعيصم، والمنفذ من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بسعة تصميمة تبلغ 340 ألف متر مكعب، وزيارة مقر شركة المياه الوطنية في منى واستعراض سير أعمال مشاريع الخدمات التي تقدمها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وللتأكد من جاهزية هذه المرافق في ظل الاستعدادات والخطط التي وضعت لموسم حج هذا العام، والتركيز على توفير كميات المياه اللازمة لحجاج بيت الله الحرام خلال تواجدهم في الأراضي المقدسة.

كما اطلع وزير البيئة، على مستوى جاهزية مرافق شركة المياه الوطنية، ومنظومتها التشغيلية والفنية لخدمات المياه والصرف الصحي والتقنيات المستخدمة لإدارة وتوزيع المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ووقف المهندس الفضلي، على استعدادات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المشاعر بمرصد منى، والتي تقدم المعلومات الأرصادية والرقابة على الالتزام البيئي للجهات المستفيدة وفقاً للخطط المعدة لذلك.

وتعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة، على تنفيذ الخطة التشغيلية لموسم حج 1440هـ، والاستعداد الكامل والجاهزية التامة لاستقبال ضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات للحجاج في قطاعات المنظومة كافة.