«لجنة ثلاثية» تشرف على تطبيق لائحة الوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الخدمة المدنية وهيئة تقويم التعليم، لمتابعة تطبيق لائحة الوظائف التعليمية ووضع القواعد التفسيرية.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الوزارة اطلعت عليه «عاجل»: «شكلت لجنة إشرافية من وزيري الخدمة المدنية والتعليم، ورئيس هيئة تقويم التعليم، لمتابعة تطبيق اللائحة ووضع القواعد التفسيرية. وجميع الملاحظات والاستفسارات تم رصدها، وينتهي العمل خلال ٩٠ يومًا».

وفي وقتٍ سابق من اليوم، صرح المشرف العام على وكالة الموارد البشرية بالوزارة محمد بن عبدالله الهران، بأنَّ المعلمين سيستمرون في سلم المعلم الممارس إلى أن تصل رواتبهم إلى 21 ألفًا و250 ريالًا أو يُرقُّون إلى الرتبتين التاليتين براتب أعلى، مؤكدًا أنْ لا صحة لتوقُّف الراتب عند 16 ألفًا و510 ريالات أو العودة له عند التقاعد.

وقال الهران: «عند التسكين على لائحة الوظائف التعليمية، يُعطَى جميع المعلمين الحاليين فرصة لمدة أربع سنوات يُمنَحون خلالها أربع محاولات لاختبار الرخصة المهنية، وتستمر خلالها علاوتهم السنوية، وهناك 150 ألف معلم تجاوزوا الاختبار».

وأضاف: «في لائحة الوظائف التعليمية، زيادة العلاوة السنوية حتى تصل إلى 540 ريالًا في رتبة المعلم الممارس، وإلى 640 ريالًا في رتبة المعلم الخبير».

Advertisements

وأشار إلى أنَّ مكافأة نهاية الخدمة في اللائحة أعلى من اللائحة السابقة، لافتًا إلى تخصيص مكافأة شهرية مقطوعة لقائد المدرسة ووكيلها والمشرف التربوي.

وأكد الهران: «في لائحة الوظائف التعليمية، رواتب المعلمين بدون بدلات، باستثناء بدل النقل الذي يبلغ 700 ريال»، مشدِّدًا على أن الوزارة حافظت على كامل الحقوق المالية والمعنوية للمعلمين، للاستفادة من الراتب عند التقاعد.

اقرأ أيضًا:

وزارة التعليم تنفي توقف راتب المعلم الممارس عند 16 ألف ريال