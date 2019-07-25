إطلاق أكبر حملة توعوية لمنع رفع شعارات سياسية في الحج.. الأحد

يطلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم الأحد المقبل، بمكتبه بمحافظة جدة، أكبر حملة دعويَّة إرشاديَّة بعنوان «الحج دعوةٌ ومنهج قويم»، التي تنفذها الوزارة للمرة الأولى وتستمر حتى نهاية موسم الحج.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، اليوم الخميس، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ الحملة تهدف إلى ترسيخ مقاصد الحج لدى ضيوف الرحمن، وتعظيم شعائر الله، والتَّحذير من اتخاذ الحج ميدانًا لرفع شعارات طائفيَّة أو سياسيَّة، وتأكيد ضرورة أن يكون الحج لله، والحث على مكارم الأخلاق في الحج، وعلى التَّعاون مع رجال الأمن في تحقيق أمن الحجاج.

كما تستهدف الحملة كذلك بيان ما تقدِّمه المملكة من جهودٍ عظيمة في خدمة الحرمين وقاصديهما، وبيان أهمية العناية بالسلوك الأخلاقي، ومن ذلك العناية بمرافق الحج الخدماتيَّة التي هيأتها الدولة لحجاج بيت الله الحرام، وبيان أنَّ السَّكينة مطلبٌ من مطالب تأدية النُّسك، وإيضاح دور ومسؤوليَّة المرأة في التَّوعية والإرشاد بالحج وتنمية السلوك الأخلاقي لدى أولادها، مستهدفةً هذه الحملة الحجاج، والمواطنين، والمقيمين، ومختلف شعوب العالم.

وتتضمَّن الحملة إلقاء 30 ألفًا و268 خطبة، وأكثر من 20 ألف محاضرة، و100 ألف كلمة، و20 ندوة علميَّة، وبث مليوني رسالة نصيَّة توعويَّة (SMS)، ومشاركة مئات العلماء وطلبة العلم والدعاة الرسميين والمتعاونين إلى جانب مشاركة عشرات الداعيات المتعاونات بمشاركات تؤكِّد رسالة وأهداف الحملة.

وتأتي هذه الحملة انطلاقًا من واجب الوزارة ومسؤوليَّتها الشرعيَّة التي تضطلع بها في التَّوجيه والإرشاد؛ لبيان مقاصد الحج الشرعية التي أرادها الله تعالى، في إطار الجهود التي تبذلها هذه البلاد المباركة بالتأكيد على ذلك، والدعوة إلى أن يكون الحج لله سبحانه وتعالى.