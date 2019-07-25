لأول مرة.. «روبوت جراحي» يستبدل مفصل مريضة بالسعودية

أجرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلةً في قسم جراحة العظام، أول عملية استبدال مفصل ركبة لمريضة؛ وذلك باستخدام تقنية «الروبوت الجراحي» أو ما يعرف بـ«الروبوتيك».

وقالت المدينة الطبية، في بيانٍ لها، اليوم الخميس، إن العملية تُعد الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة، وقد تكللت بالنجاح، موضحةً أن التقنية تأتي ضمن إطار توجُّه المملكة نحو تطوير الخدمات الصحية، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وأكد البيان حرص مدينة الملك سعود الطبية على مواكبة التقنيات الطبية الحديثة، وتوفير أحدث الأجهزة التي تستخدم على المستوى العالمي، مشيرةً إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية يملك كفاءة عالية، وكان قد حصل على دورات خارج المملكة للعمل على التقنية وإجراء العمليات باستخدامها.

يُذكر أن الفريق الطبي قاده استشاريا جراحة العظام والمفاصل: الدكتور أحمد الشمري والدكتور عرفان عرفة.