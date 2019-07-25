أمانة مكة تستخدم «طلاء الأسفلت الخافض للحرارة» بالمشاعر المقدسة

أعلنت أمانة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، تنفيذ مشروع طلاء الأسفلت الخافض للحرارة بطرق المشاة بالمشاعر المقدسة.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن أمانة العاصمة المقدسة، حصلت «عاجل» على نسخة منه، أن المشروع شمل في مرحلته الأولى طلاء طريق المشاة بمشعر منى المؤدي إلى منشأة الجمرات بمساحة إجمالية بلغت 3500 متر مربع تقريبًا؛ للمساهمة في تخفيض درجات الحرارة ولخدمة ضيوف الرحمن.

من جانبه، صرّح المدير العام للمشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد منشي؛ بأنه تم التعاون مع شركة SUMITOMO اليابانية لتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى تجربة تخفيض درجات حرارة سطح الممشى بمنطقة الشعيبين، وإمكانية التوسُّع لتشمل ساحات منشأة الجمرات وتغطية عدد من طرق المشاة بالمشاعر المقدسة.

ويساهم المشروع، بحسب منشي، في تخفيض درجات الحرارة 15 إلى 20 درجة مئوية؛ حيث سيتم تسجيل درجات الحرارة كل عشر ثوانٍ خلال الموسم من خلال الحساسات التي تم وضعها تحت الإسفلت.

وعن قياس نجاح التجربة، أكد منشي أنه سيتم توزيع استبيان للمستخدمين لقياس مدى رضاهم عن المشروع خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة لإجراء دراسة عن التجربة والتوصية بإمكانية التوسع في مواقع أخرى، ومعرفة أنسب الأماكن التي يمكن للأمانة تقديم الخدمة بها.