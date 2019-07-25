مسؤول باكستاني: «طريق مكة» صورة مشرقة لخدمات السعودية الجليلة

ثمّن رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية باكستان الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور طارق محمود رحماني، اليوم الخميس، الخدمات المتميزة التي تقدمها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال مبادرة طريق مكة، والمشروعات الخدمية التي تنفذها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدّسة للتسهيل على الحجاج لأداء المناسك دون مشقة والتفرغ للعبادة.

وقال رحماني في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، إنّ مبادرة طريق مكة صورة مشرقة للخدمات الجليلة التي هيّأتها المملكة لتسهيل وصول ضيوف الرحمن وانتقالهم من المطار إلى مقار إسكانهم في وقت وجيز, مبينًا أنّ 22 ألف حاج باكستاني استفادوا من هذه المبادرة التي أتاحت للحجاج إنهاء إجراءات قدومهم من مطار إسلام آباد, وانتقالهم مباشرة إلى فنادق سكنهم بعد وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة, ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وأضاف أنّ المبادرة ستشمل مطارات أخرى في باكستان العام المقبل, مثنيًا على الجهود التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والزائرين.

وأوضح أنّ 200 ألف حاج باكستاني سيؤدون فريضة الحج هذا العام, موضحًا أنّ تدفق رحلات الحج الباكستانية جوًا بدأ منذ الأول من شهر ذي القعدة الجاري, فيما يتواصل وصول العدد المتبقي من بلاده خلال الأيام المقبلة, وستتواصل رحلات العودة لموسم ما بعد الحج حتى منتصف شهر محرم المقبل.

وأثنى رحماني على المشروعات التي تقدها المملكة لرعاية الحجاج في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لتسهيل أدائهم الفريضة واستيعاب أكبر عدد من ضيوف الرحمن, منوهًا بجودة الخدمات الصحية للعناية بالحجاج المرضى وإجراء العمليات الجراحية المتقدمة لهم في كبرى المستشفيات بالمدينة المنورة إلى جانب خدمات الإعاشة, ومتابعة سلامة حافلات نقل الحجاج, والتواصل مع بعثات الحج لكل ما من شأنه خدمتهم.