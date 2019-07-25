بالصور.. إزالة شبوك وبسطات عشوائية بشفا الطائف

أزالت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية الشفا الفرعية، اليوم الخميس، عددًا من المشوهات البصرية تمثلت في غرف من الصفيح، وصناديق عشوائية للأغنام والماشية أقامها مخالفون بشكل غير نظامي؛ ما تسبب في تشويه المظهر العام.

وأوضحت الأمانة أن فرع الشفا نفذ حملة ميدانية مكثفة على أشكال متنوعة من التشوه البصري، ووجه إنذارات إلى مالكين بإخلاء المواقع وأخذ تعهدات بالإزالة العاجلة، بالإضافة إلى إزالة البسطات العشوائية والغرف الصفيح وشبوك الأغنام التي تسببت في تشويه المظهر العام للمركز السياحي وعدم نظاميتها.

وكانت أمانة الطائف نفذت حملات رقابية ميدانية، وحملات أخرى لضبط التعديات والمخالفات، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمناطق السياحية، وسلامة المعروضات، وعدم التعدي على الأراضي الحكومية البيضاء بها التي سيتم استغلالها لاحقًا في مشاريع تنموية للمنطقة.

وبينت الأمانة أن الحملات الرقابية الميدانية المختلفة، تتم بشكل متواصل ومكثف خلال الفترة الحالية على كافة الأنشطة المتعلقة بالمستهلك، في ظل استمرار الإقبال السياحي الكثيف على المواقع والمرتفعات السياحية حتى نهاية موسم الصيف الحالي.