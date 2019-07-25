«العمل» تتوسع في التوطين.. والراجحي: الإعلان قريبًا عن «توظيف الكفاءات»

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الخميس، أن العمل جارٍ للتوسُّع في توظيف المتخصصين أصحاب الكفاءات العالية من أبناء وبنات المملكة، في عدد من المهن التخصصية والقيادية.

جاء ذلك ردًّا على ما أثير في الأيام الماضية، حول توفير وظائف لمواطني إحدى الجنسيات العربية؛ حيث قال إنَّ الوزارة تستهدف الوظائف الأكثر ملاءمةً لأبناء وبنات الوطن، مبينًا أن الإعلان عنها سيكون قريبًا.

وأضاف: «أبناء وبنات الوطن على قدر عالٍ من الكفاءة، ولن نسمح بأي تجاوزات تضر بجهود الوزارة في التوطين، ونعمل حاليًّا على التوسُّع في توظيف ذوي الكفاءات في عدد من المهن التخصصية والقيادية، ونستهدف الوظائف الأكثر ملاءمةً لأبناء وبنات الوطن».

وكانت وزارة العمل قد أصدرت، مساء أمس الأربعاء، بيانًا قالت فيه: «إشارةً إلى ما يتم تداوله حول الإعلان عن فرص عمل لإحدى الجنسيات العربية للعمل في المملكة؛ تؤكد الوزارة أن هذا الإعلان مخالف لأنظمة العمل في المملكة، وجارٍ التحقق منه».

وأكدت الوزارة -في البيان- استمرارها في تنفيذ قراراتها ومبادراتها الهادفة للتوسع في التوطين بمختلف المهن والقطاعات.