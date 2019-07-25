

عمان 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

قام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالإشراف على توزيع التمور في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن والتقى الأسر المستفيدة، وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.

وجرى خلال الزيارة الاستماع للاجئين السوريين المستفيدين من التوزيعات التي يتم تقديمها من قبل المركز ومعرفة مدى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة.

وأعرب اللاجئون السوريون عن شكرهم وامتنانهم الكبيرين للمملكة العربية

وتخلل الزيارة الاطلاع على الأصناف الغذائية التي قامت الأسر السورية بإنتاجها من مادة التمر كالمخبوزات والكعك والحلويات المتنوعة.

الجدير بالذكر أن هذه التمور كانت قد سلمت لبرنامج الغذاء العالمي وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالموافقة على تخصيص 480 طنا من التمور لفرع البرنامج في الأردن.

//انتهى//

16:45ت م

0158



عمان 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسقام فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالإشراف على توزيع التمور في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن والتقى الأسر المستفيدة، وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.وجرى خلال الزيارة الاستماع للاجئين السوريين المستفيدين من التوزيعات التي يتم تقديمها من قبل المركز ومعرفة مدى رضاهم عن جودة الخدمات المقدمة.وأعرب اللاجئون السوريون عن شكرهم وامتنانهم الكبيرين للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة ورضاهم عن المواد الإغاثية التي يتلقونها حيث أنها تلبي احتياجاتهم اليومية بالإضافة إلى تمتعها بجودة عالية.وتخلل الزيارة الاطلاع على الأصناف الغذائية التي قامت الأسر السورية بإنتاجها من مادة التمر كالمخبوزات والكعك والحلويات المتنوعة.الجدير بالذكر أن هذه التمور كانت قد سلمت لبرنامج الغذاء العالمي وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالموافقة على تخصيص 480 طنا من التمور لفرع البرنامج في الأردن.//انتهى//16:45ت م0158

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يشرف على توزيع التمور في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن ويلتقي الأسر المستفيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.