السعودية اليوم / مساعد مدير تعليم ينبع يقف على استعدادات التجهيزات المدرسية والمستودعات



ينبع 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

وقف اليوم المساعد للشؤون المدرسية بمحافظة ينبع عبدالعزيز بن عيد القرافي يرافقه مدير التجهيزات المدرسية بينبع أحمد بن محمد الدليقي على التجهيزات الخاصة بفصول الطفولة المبكرة ورياض الأطفال والفصول التشاركية والأجهزة الذكية ووسائل تعليمية حديثة.

واطلع القرافي في جولته التي استقبله فيها مدير إدارة المستودعات سعد ربيع الذبياني على خطة التجهيزات وآلية الترحيل والنقل للمدارس وتأمين الاحتياجات، وطريقة الصرف للمدارس عن طريق نظام فارس، مؤكدًا أهمية التوعية بالمحافظة على الممتلكات.

وبين القرافي أن الإدارة تعمل على تشغيل 23 مدرسة للطفولة المبكرة في تعليم محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها للعام الجديد ، وهو ما يعد نقلة نوعية في توفير بيئات تعليمية ذات مرافق مميزة تتيح للطفل والمعلم على حد سواء الاستمتاع بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة بأن يكون التعليم على أعلى مستوى، وأن تكون مدارسنا بيئات جاذبة ومحفزة للتعلم والتفكير، حيث حرصت بكل طاقاتها وكوادرها من خلال اللجان داخل الوزارة وفي إدارات التعليم على الاستعداد لهذا العام الدراسي بوقت كاف لتحقيق أداء أفضل وصولا للأهداف المرجوة .

وأثنى المساعد للشؤون المدرسية بتعليم ينبع على جهود إدارة المستودعات في استقبالهم للتجهيزات وترحيلها للمدارس المستهدفة ، مؤكداً أن جهودهم أسهمت في توفير بيئات تربوية وتعليمية متكاملة وهيأت الأجواء للمعلمين والمعلمات لأداء دورهم التربوي والتعليمي المتكامل .

// انتهى //

16:23ت م

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