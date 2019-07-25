السعودية اليوم / عناقيد العنب بالصلبية تجذب المزارعين



بريدة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

لقي مهرجان العنب السادس بالصلبية بالقصيم أصداء رضا واسعة من خلال الزوار، مشيدين بحسن التنظيم، وتنوع أصناف العنب.

وساعد موقع "مهرجان عناقيد العنب ثريات الذهب" الذي هيأته بلدية القوارة، والذي يقع على مساحة 46 ألف متر مربع على جذب الكثير من المزارعين والتجار مُشكلًا حراكًا اقتصاديًا، يتواكب مع رؤية المملكة 2030 بزيادة عدد الأكشاك للأسر المنتجة، حيث وصلت 32 كشك متنوع بأشكال جمالية متنوعة، من ما زاد من نسب المبيعات التي تعود بالنفع على تلك الأسر.

وأوضح المهندس ماجد السالم رئيس بلدية القوارة أن المهرجان هذا العام أمتاز بجاذبيته للمزارعين و الزوار، من طرق مبتكرة وتوفير احتياجاتهم، للتسهيل عليهم في عرض منتجاتهم،وطرق تسويقها.

وأبان السالم أن البلدية هيأت أماكن مميزة لاستقبال الوفود والزوار للتعريف بنشاط المهرجان والذي يستمر حتى السبت القادم.

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16:17ت م

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