حج / "هدية المدينة" تواصل أعمالها الخيرية لضيوف الرحمن



المدينة المنورة 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليه 2019 م واس

تواصل إدارة مشروع هدية المدينة للزائرين والحجاج التابع لجمعية مستودع المدينة الخيري توزيع الوجبات وعبوات الماء لحجاج موسم هذا العام ،ضمن البرامج الموسمية التي تُنفّذها الجمعية لإكرام ضيوف الرحمن.

وكشف المشرف العام للمشروع فايز بن طالب الأحمدي أن المواقع المخصصة لاستقبال القادمين إلى المدينة والمغادرين تشهد إقبالًا كبيرًا من الحجاج حيث تم توزيع أكثر من ٧٠ ألف وجبة خلال الايام الماضية للقادمين إلى المدينة المنورة والمغادرين منها عن طريق الهجرة الذي يربط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة ومحطة قطار الحرمين ومدينة حجاج البر بالمدينة ومدينة الحجاج بخيبر وساحات المسجد النبوي الشريف.

وأوضح الأحمدي أن الجمعية قدّمت خلال الأعوام السابقة العديد من المشروعات الخيرية التي نالت استحسان قاصدي المسجد النبوي الشريف واستطاعت عبر مشروعاتها المختلفة التي أشرف على تنفيذها كوادر مؤهلة ومدربة على مرونة التعامل مع مختلف الثقافات واللغات.

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16:17ت م

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