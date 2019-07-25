حج / نائب وزير الشؤون الإسلامية يستقبل السفير النيوزيلندي



الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

استقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد في مكتبه بمقر الوزارة اليوم, سفير نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو .

وفي مستهل الاستقبال رحب معاليه بالسفير النيوزيلندي ومرافقيه، مشيراً إلى أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافة 200 حاج وحاجة نيوزيلندي، لأداء فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه الوزارة يؤكد رسالة المملكة السامية فيما يتعلق بنشر المحبة والسلام.

وقال: "إن هذه الاستضافة ليست بمستغربة على خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله-، إذ يكنان كل تقدير ومحبة تجاه المسلمين في مختلف بقاع الأرض، لافتاً إلى أن كرمهما ليس على المسلمين فحسب وإنما شمل أيضاً غير المسلمين، متأسين بنبي الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وخلفائه الراشدين ــ رضي الله عنهم ـــ .

وبين معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية, أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وجهت بالرعاية لحجاج نيوزلندا وتمكينهم في أفضل الظروف وتقديم جميع الخدمات لهم, مشيراً إلى حرص معالي الوزير الشؤون الإسلامية والدعوة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالاهتمام الخاص بحجاج نيوزلندا.

من جانبه أعرب السفير النيوزيلندي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- على هذه البادرة الكريمة باستضافته الحجاج من نيوزلندا التي تجسد للعالم أجمع بأنه رجل الكرم والتسامح، مبيناً أن هذا الأمر يعني الكثير للشعب النيوزلندي، مشيداً بالاستعدادات والجهود والخدمات التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ الأمر الملكي، التي استمع إلى شرح وافٍ عنها .

ونوه السفير النيوزيلندي بالدعم والمساندة الذي تلقته الحكومة النيوزلندية من مختلف دول العالم وفي مقدمتها المملكة العربية

وجرى خلال الاستقبال بحث الترتيبات كافة لاستقبال المشمولين بالأمر الملكي الكريم لأداء مناسك الحج هذا العام، والاستعدادات التي تم تنفيذها في هذا الصدد، إلى جانب البرامج التي ستقدم لهم في ضوء رسالة وأهداف برنامج الاستضافة.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، والمدير التنفيذي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة عبدالرحمن بن عبدالله التويجري , ومن الجانب النيوزلندي نائب رئيس البعثة روبرت كاموك, والسكرتير الثاني فيليب غريتركس.

وقدم معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ختام اللقاء الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

// انتهى //

16:17ت م

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الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واساستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد في مكتبه بمقر الوزارة اليوم, سفير نيوزيلندا لدى المملكة جيمس مونرو .وفي مستهل الاستقبال رحب معاليه بالسفير النيوزيلندي ومرافقيه، مشيراً إلى أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- باستضافة 200 حاج وحاجة نيوزيلندي، لأداء فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تنفذه الوزارة يؤكد رسالة المملكة السامية فيما يتعلق بنشر المحبة والسلام.وقال: "إن هذه الاستضافة ليست بمستغربة على خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله-، إذ يكنان كل تقدير ومحبة تجاه المسلمين في مختلف بقاع الأرض، لافتاً إلى أن كرمهما ليس على المسلمين فحسب وإنما شمل أيضاً غير المسلمين، متأسين بنبي الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ وخلفائه الراشدين ــ رضي الله عنهم ـــ .وبين معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية, أن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وجهت بالرعاية لحجاج نيوزلندا وتمكينهم في أفضل الظروف وتقديم جميع الخدمات لهم, مشيراً إلى حرص معالي الوزير الشؤون الإسلامية والدعوة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالاهتمام الخاص بحجاج نيوزلندا.من جانبه أعرب السفير النيوزيلندي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله- على هذه البادرة الكريمة باستضافته الحجاج من نيوزلندا التي تجسد للعالم أجمع بأنه رجل الكرم والتسامح، مبيناً أن هذا الأمر يعني الكثير للشعب النيوزلندي، مشيداً بالاستعدادات والجهود والخدمات التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ الأمر الملكي، التي استمع إلى شرح وافٍ عنها .ونوه السفير النيوزيلندي بالدعم والمساندة الذي تلقته الحكومة النيوزلندية من مختلف دول العالم وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وجرى خلال الاستقبال بحث الترتيبات كافة لاستقبال المشمولين بالأمر الملكي الكريم لأداء مناسك الحج هذا العام، والاستعدادات التي تم تنفيذها في هذا الصدد، إلى جانب البرامج التي ستقدم لهم في ضوء رسالة وأهداف برنامج الاستضافة.حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، والمدير التنفيذي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة عبدالرحمن بن عبدالله التويجري , ومن الجانب النيوزلندي نائب رئيس البعثة روبرت كاموك, والسكرتير الثاني فيليب غريتركس.وقدم معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ختام اللقاء الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //16:17ت م0146

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