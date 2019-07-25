حج / مبادرة طريق مكة تواصل خدمة الحجاج التونسيين في مطار قرطاج الدولي



تونس 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

إعداد : محمد العواجي تصوير : محمد المساعد

تواصل مبادرة طريق مكة أعمالها في مطار قرطاج الدولي في الجمهورية التونسية الشقيقة لخدمة الحجاج التونسيين من خلال تسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام الجاري بإذن الله تعالى بالتوازي مع ما يُنفذ في دول باكستان وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا التي استفادت من المبادرة هذا العام.

ويتلهف الحجاج التونسيون وهم ينجزون إجراءات سفرهممن مطار قرطاج الدولي لرؤية الحرمين الشريفين والأراضي المقدسة فيما جندت المملكة العربية

ووجدت المبادرة كل الترحيب من الحجاج التونسيين إذ تأتي في إطار عُمق العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية وتونس، منوهين بما تقدمه المملكة من أعمال جليلة لخدمة ضيوف الرحمن لينعموا بالراحة أثناء أداء مناسك الحج، فضلاً عن الحرص على تقديم أرقى الخدمات لهم منذ وصولهم المملكة وحتى مغادرتهم بلدانهم بعد انقضاء فريضة الحج.

وتهدف مبادرة طريق مكة إلى تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، حيث يتم استقبالهم عند وصولهم للمملكة في صالات خاصة ثم يتم نقلهم لمقرات إقامتهم دون حاجة للانتظار في المطار، مستهدفة هذا العام ما يزيد عن 225 ألف حاج وحاجة من خمس دول.

// انتهى //

16:11ت م

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تونس 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسإعداد : محمد العواجي تصوير : محمد المساعدتواصل مبادرة طريق مكة أعمالها في مطار قرطاج الدولي في الجمهورية التونسية الشقيقة لخدمة الحجاج التونسيين من خلال تسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام الجاري بإذن الله تعالى بالتوازي مع ما يُنفذ في دول باكستان وبنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا التي استفادت من المبادرة هذا العام.ويتلهف الحجاج التونسيون وهم ينجزون إجراءات سفرهممن مطار قرطاج الدولي لرؤية الحرمين الشريفين والأراضي المقدسة فيما جندت المملكة العربية السعودية كل طاقاتها البشرية والفنية من أجل تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومن ذلك ما تقدمه مبادرة طريق مكة الموجهة لضيوف الرحمن في خمس دول منها تونس، بهدف تسهيل إجراءات سفر الحجاج التونسيين إلى المملكة بكل يُسر وسهولة.ووجدت المبادرة كل الترحيب من الحجاج التونسيين إذ تأتي في إطار عُمق العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية وتونس، منوهين بما تقدمه المملكة من أعمال جليلة لخدمة ضيوف الرحمن لينعموا بالراحة أثناء أداء مناسك الحج، فضلاً عن الحرص على تقديم أرقى الخدمات لهم منذ وصولهم المملكة وحتى مغادرتهم بلدانهم بعد انقضاء فريضة الحج.وتهدف مبادرة طريق مكة إلى تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، حيث يتم استقبالهم عند وصولهم للمملكة في صالات خاصة ثم يتم نقلهم لمقرات إقامتهم دون حاجة للانتظار في المطار، مستهدفة هذا العام ما يزيد عن 225 ألف حاج وحاجة من خمس دول.// انتهى //16:11ت م0145

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