السعودية اليوم / رئيس قرغيزستان يقيم مأدبة عشاء تكريماً لرئيس مجلس الشورى



الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واس

أقام فخامة رئيس جمهورية قرغيزستان سورونباي جينبيكوف في العاصمة القرغيزية بيشكيك أمس الأربعاء حفل عشاء تكريماً لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية قرغيزستان .

حضر حفل العشاء معالي رئيس البرلمان القرغيزي داستانبيك جمعبيكوف , ووزير قرغيزيا جينكيز ايدر بيكوف , وعضو البرلمان ورئيس لجنة الصداقة

كما حضر حفل العشاء أعضاء مجلس الشورى المرافقين لمعاليه الدكتور عبدالله بن رفود السفياني , والدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء , والأستاذ عبدالله بن راشد الخالدي , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان الأستاذ عبدالرحمن الجمعة .

وكان معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ قد عقد اجتماعاً مع دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية قرغيزستان محمد غالي أبولغازيف في العاصمة بيشكيك.

وفي بداية الاجتماع رحب دولة رئيس الوزراء القرغيزي بمعالي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق بمناسبة زيارته لجمهورية قرغيزستان , منوهاً بعمق العلاقات الثنائية بين جمهورية قرغيزستان والمملكة العربية السعودية ، وجهود البلدين الشقيقين في تعزيزها وتطويرها .

ونوه دولة رئيس الوزراء بالمواقف الإيجابية للمملكة العربية السعودية تجاه جمهورية قرغيزستان وما تقدمه من دعم وتمويل كبير للمشاريع التنموية الكبيرة في قرغيزستان , وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج بيت الله وزواره وبشكل خاص حجاج بلاده .

من جهته نوه معالي رئيس مجلس الشورى بمستوى العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين ، والحرص المتبادل بين قيادتي ومسؤولي البلدين لتنمية هذه العلاقات ودعمها لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون على المستوى البرلماني بين البلدين بما ينعكس على أوجه العلاقات الثنائية في جميع المجالات .

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وسبل تعزيز مجالات التعاون المختلفة.

حضر الاستقبال أعضاء مجلس الشورى المرافقين لمعالي رئيس مجلس الشورى , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان الأستاذ عبدالرحمن الجمعة وعدد من المسؤولين في جمهورية قرغيزستان .

كما استقبل سماحة مفتي جمهورية قرغيزستان مقصد بيك توقطوموشيف في العاصمة القرغيزية بيشكيك معالي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق .

ورحب سماحته في مستهل الاستقبال بمعالي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق بمناسبة زيارته لجمهورية قرغيزستان .

ونوه مقصد بيك توقطوموشيف خلال الاستقبال بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين , وما تقدمه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام وما تبذله من جهود في سبيل تطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة .

وأعرب توقطوموشيف عن شكره العميق للمملكة العربية السعودية لما تقدمه من تسهيلات للحجاج القادمين من جمهورية قرغيزستان , وتوفير الخدمات لهم وسبل الراحة , وزيادة أعدادهم والاعتناء بهم .

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الشورى المرافقين لمعاليه وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان الأستاذ عبدالرحمن الجمعة .

// انتهى //

15:58ت م

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الرياض 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 25 يوليو 2019 م واسأقام فخامة رئيس جمهورية قرغيزستان سورونباي جينبيكوف في العاصمة القرغيزية بيشكيك أمس الأربعاء حفل عشاء تكريماً لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية لجمهورية قرغيزستان .حضر حفل العشاء معالي رئيس البرلمان القرغيزي داستانبيك جمعبيكوف , ووزير قرغيزيا جينكيز ايدر بيكوف , وعضو البرلمان ورئيس لجنة الصداقة السعودية القرغيزية ذو الفقار تورباي , ومدير مكتب الرئيس للشئون الدولية دنيار باتروفيتش.كما حضر حفل العشاء أعضاء مجلس الشورى المرافقين لمعاليه الدكتور عبدالله بن رفود السفياني , والدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء , والأستاذ عبدالله بن راشد الخالدي , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان الأستاذ عبدالرحمن الجمعة .وكان معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ قد عقد اجتماعاً مع دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية قرغيزستان محمد غالي أبولغازيف في العاصمة بيشكيك.وفي بداية الاجتماع رحب دولة رئيس الوزراء القرغيزي بمعالي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق بمناسبة زيارته لجمهورية قرغيزستان , منوهاً بعمق العلاقات الثنائية بين جمهورية قرغيزستان والمملكة العربية السعودية ، وجهود البلدين الشقيقين في تعزيزها وتطويرها .ونوه دولة رئيس الوزراء بالمواقف الإيجابية للمملكة العربية السعودية تجاه جمهورية قرغيزستان وما تقدمه من دعم وتمويل كبير للمشاريع التنموية الكبيرة في قرغيزستان , وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج بيت الله وزواره وبشكل خاص حجاج بلاده .من جهته نوه معالي رئيس مجلس الشورى بمستوى العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين ، والحرص المتبادل بين قيادتي ومسؤولي البلدين لتنمية هذه العلاقات ودعمها لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون على المستوى البرلماني بين البلدين بما ينعكس على أوجه العلاقات الثنائية في جميع المجالات .وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وسبل تعزيز مجالات التعاون المختلفة.حضر الاستقبال أعضاء مجلس الشورى المرافقين لمعالي رئيس مجلس الشورى , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان الأستاذ عبدالرحمن الجمعة وعدد من المسؤولين في جمهورية قرغيزستان .كما استقبل سماحة مفتي جمهورية قرغيزستان مقصد بيك توقطوموشيف في العاصمة القرغيزية بيشكيك معالي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق .ورحب سماحته في مستهل الاستقبال بمعالي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق بمناسبة زيارته لجمهورية قرغيزستان .ونوه مقصد بيك توقطوموشيف خلال الاستقبال بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين , وما تقدمه من خدمات لحجاج بيت الله الحرام وما تبذله من جهود في سبيل تطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة .وأعرب توقطوموشيف عن شكره العميق للمملكة العربية السعودية لما تقدمه من تسهيلات للحجاج القادمين من جمهورية قرغيزستان , وتوفير الخدمات لهم وسبل الراحة , وزيادة أعدادهم والاعتناء بهم .حضر الاجتماع أعضاء مجلس الشورى المرافقين لمعاليه وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان الأستاذ عبدالرحمن الجمعة .// انتهى //15:58ت م0137

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