أُسر ضحايا هجوم نيوزيلندا يرحبون بدعوتهم للحج

رحبت فرح طلال، أرملة عطا عليان، الذي لاقى حتفه في الهجوم الإرهابي على أحد مسجدي كرايستشيرش بنيوزيلندا، في مارس/ آذار، بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستضافة 200 من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي.

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وجاءت تلك الاستضافة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

وستؤدي فرح، التي كانت تعتزم أداء الفريضة مع زوجها الراحل، الحج هذا العام مع والدي زوجها وإخوته، وتقول إن الحج سيكون بمثابة "شفاء" لروحها.

وقال ناج من هجوم على أحد المسجدين يدعى تيميل أتاكوكوجو، أُصيب بـ9 رصاصات أثناء الهجوم، إنه يشعر أن تجربة الحج بمثابة "منحة من الله تعالى لي".