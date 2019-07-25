مكة تشهد آخر مشاركة عربية لـ السبسي

2019-07-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت مكة المكرمة آخر مشاركة عربية إسلامية للرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي حين شارك في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية في مكة مايو الماضي.

وفي كلمته الافتتاحية أمام القمة العربية في مكة مساء الخميس 30 مايو الماضي أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي رحمه الله أنه من غير المقبول أن تنجرّ المنطقة إلى فصول جديدة من التوتر وعدم الاستقرار على حساب حق شعوبها في العيش الكريم في كنف السلم والطمأنينة.

وأضاف السبسي أن “أولوياتنا تظل في مواصلة جهودنا لتخليص المنطقة من أسباب ومظاهر عدم الاستقرار وتسوية قضايانا الرئيسية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل لها وفق المرجعيات الأممية المتفق عليها ومبادرة السلام العربية.

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واعتبر السبسي أن اختلاف التوجهات وتقاطع المصالح “لا يمكن أن يبرر بأي شكل من الأشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو أي سلوكيات من شأنها تقويض استقرار المنطقة وزيادة منسوب التوتر فيها وتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر”.



وكانت رئاسة الجمهورية التونسية أعلنت اليوم وفاة السبسي فيما أعلنت الحكومة التونسية الحداد الوطني لمدة سبعة أيام مع تنكيس الأعلام بالمؤسسات الرسمية.

كما تقرر إلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية بجميع الولايات وذلك حتى إشعار آخر.

ومن المقرر أن يتولى رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر رئاسة تونس بشكل مؤقت، لحين إجراء انتخابات رئاسية وفقاً للدستور التونسي.