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2019-07-25 رسوم المدارس الأهلية والأجنبية ورياض الأطفال في تبوك متابعات الخليج 365 - تبوك اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بيان الرسوم الدراسية الجديد لجميع المدارس الأهلية والأجنبية ” بنين وبنات ” ورياض الأطفال بالمنطقة للعام الدراسي المقبل 1441هـ وأوضح مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك خالد بن علي العمري أن البيان جاء بعد موافقة اللجنة الرئيسيّة في وكالة التعليم الأهلي في الوزارة ويتضمن اعتماد الرسوم الجديدة لبعض المدارس إما بصورة كلية أو بصورة جزئية و تثبيت الرسوم لبعض المدارس كما تم رفض طلبات بعض المدارس لزيادة الرسوم لعدم استيفائها الضوابط المحددة ويمكن لأولياء الأمور تقديم أي ملاحظات تتعلق بذلك عبر إيميل مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك: [email protected] ولمعرفة التفاصيل عبر الرابط التالي (هنا)









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