بابا يعقوب يبيع مكتبته لتوفير نفقات العلاج

2019-07-25

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

قرر الكاتب والمفكر يعقوب محمد إسحاق ، المعروف باسم بابا يعقوب ، أن يبيع مكتبته لتوفير نفقات العلاج بعد معاناته الشديدة مع المرض.

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وقال بابا يعقوب في مقال نشرته الزميلة “المدينة” اليوم : لست أول الذين قرروا بيع مكتباتهم الخاصة، ولست آخرهم، لقد راجعت شريط المكتبات بحثًا عن أولئك المثقفين الذين اضطروا لبيع مكتباتهم الخاصة العزيزة عليهم اعتزازهم بأولادهم وبناتهم، ولما فكرت في الأمر تذكرت ليلة زفاف ابنتي الغالية الدكتورة رنا في تلك الليلة وفي لحظات مغادرتها منزلي مع زوجها حبست دموعي دموع الفرح بزواجها ودموع الحزن على فراقها.

واستعرض بابا يعقوب عدداً من الكتاب والمثقفين الذين تخلوا عن مكتباتهم رغماً عنهم وختم بقوله : أما أنا فقد قررت أن أبيع مكتبتي الخاصة التي تضم نفائس الكتب؛ لكي أستخدم ثمنها في علاج آلام رقبتي وظهري بعملية جراحية.

يُذكر أن بابا يعقوب كاتب ومفكر له أكثر من 35 مؤلفاً في مجال أدب الأطفال، وأكثر من 17 كتاباً في مجال الفكر والأدب وغيرها من المجالات واشتهر بلقب بابا يعقوب نظراً لمساهماته في الارتقاء بأدب الأطفال في المملكة، حيث كان رئيساً لتحرير مجلة (حسن) للأطفال التي كانت تصدرها مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر منذ نشأتها حتى توقفها.