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إعلان نتائج القبول المبدئي لرتب عسكرية نسائية بوزارة الداخلية

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع إعلان نتائج القبول المبدئي لرتب عسكرية نسائية بوزارة الداخلية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي (نساء) لرتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول).

وأوضحت الإدارة، أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي ومتطلبات إجراءات القبول الدخول عبر بوابة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي www.jobs.sa.

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