شرطة الرياض: القبض على أفراد تشكيل عصابي ارتكبوا جرائم سرقة مستودعات

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت عن القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من تسعة متهمين من الجنسية البنغلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم سرقة المستودعات والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وممتلكات، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بسرقة أموال وممتلكات تُقدر بثلاثة ملايين ريال, حيث جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.