الان تتابع وظائف شاغرة في تعليم البكيرية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- عبدالله العازمي
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الخدمية على بند الأجور، وعلى الراغبين التقديم لهذه الوظائف انطباق هذه الشروط عليهم كالتالي:
– التقديم إلكترونيًا على موقع إدارة التعليم بمحافظة البكيرية اعتبارًا من تاريخه و حتى 24/12/1440.
– أن يكون المتقدم سعودية الجنسية.
– أن يكون المتقدم مسجلًا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).
– ألا يقل عمر المتقدم/المتقدمة عن 18 عامًا.
– ألا يكون المتقدم من أصحاب السوابق.
– ألا يكون المتقدم/ المتقدمة متقاعد من وظيفة حكومية أو من التأمينات الاجتماعية.
– اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد الموعد من قبل لجنة الاستقبال والتنسيق.
وقالت الإدارة، إنه سيتم إلغاء أي طلب إذا ثبت عدم صحة البيانات المسجلة في الموقع.
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