26 ألف بريطاني لأداء الفريضة في موسم حج هذا العام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل ريان مقلان_مكة المكرمة

أوضح قنصل عام بريطانيا سيف الدين آشر أن عدد الحجاج هذا العام 26 ألف حاج، منوها بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات كبيرة وسهلة وميسرة للحجاج البريطانيين، جاء ذلك خلال لقائه أمس برئيس موسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا، طارق عنقاوي، لمناقشة أوضاع الحجاج واستعدادات المؤسسة لخدمتهم ومناقشة عقودهم الخاصة في السكن والنقل والإعاشة.

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وأشاد القنصل البريطاني بعمق العلاقات الثنائية بين السعودية وبريطانيا، وحرص حكومات البلدين على تطويرها وتعزيزها بما يخدم الشعبين الصديقين، معربا عن اعتزازه بما يلقاه الحجاج البريطانيون مع بقية قاصدي الحرمين الشريفين من تسهيلات وإمكانات وخدمات مثالية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأضاف أن التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة الحج والمؤسسة، أسهم في تجويد الخدمات وتوحيد الجهود في سبيل توفير الراحة واليسر للقادمين من بريطانيا لأداء مناسك العمرة وفريضة الحج، مؤكدا أن خدمات الحج في الأعوام الأخيرة تشهد تطورا كبيرا في آلياتها، مفيدا بأهمية التوسعة السعودية الثالثة في توفير مساحات إضافية لضيوف الرحمن، والتوسعة التي شهدها مطار الملك عبدالعزيز الدولي.