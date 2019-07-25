عروض بنده السعودية بدءًا من الخميس 25 يوليو بشعار أفضل قيمة على الإطلاق

بدأت عروض بنده التي ينتظرها الجميع في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 25 يوليو 2019 هذا ويترقب السعوديون والمقيمون تخفيضات شركة التجزئة الأشهر في منطقة الخليج، والتي يتم إصدارها كل أسبوع لما تتميز به من جودة المنتجات من جهة، وقوة الخصومات من ناحية أخرى، وتستمر تلك العروض كما هو معتاد لمدة أسبوع، وكما اعتادت بنده خلال الفترة الأخيرة أن تضع شعارًا لعروضها الأسبوعية، وقد جاءت عروض هذه المرة تحت شعار “أفضل قيمة على الإطلاق”، حيث كانت معظم السلع في الفروع والهايبر تحمل قيمًا سعرية غير مسبوقة وقيمة في جودة المنتج من جهة أخرى.

عروض بنده بدءًا من الخميس 25 يوليو

بجانب المنتجات الأساسية من اللحوم والأسماك والدجاج ومنتجات الألبان، كانت هناك المنظفات بمختلف أنواعها وعلاماتها التجارية، مثل اريال وبرسيل وتايد وأومو والرهدن، وشامبوهات التنظيف والتي يتم استخدامها للعبايات الحريمي والرجالي، وكذلك للسجاد والمفروشات، ومزيلات البقع وسوائل تنظيف الحمامات وسائل غسيل الصحون وملمعات الموبيليا والأثاث، ومعطر الجو بتشكيلات وروائح مختلفة سواء كانت في بخاخات، أو سائل نفاذ يتم وضعه في أي مكان تريد جعل رائحته جميلة ومنعشة، أيضًا كانت منتجات العناية بالشعر حاضرة مثل الشامبوهات والبلسم المُنعم والكريمات ذات الماركات العالمية، والتي تناسب جميع أنواع الشعر والبشرة.

هذا بالإضافة إلى مزيلات العرق للرجال والنساء، وأدوات النظافة الشخصية من شفرات وكريمات وجل ومناديل معطرة ومبللة، كل ذلك والكثير من المنتجات في عروض بنده لهذا الأسبوع، والتي يمكنكم الإطلاع عليها كاملة من الصور المرفقة.

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